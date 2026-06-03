Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan transfer şov! Galatasaray'ın istediği Van Dijk için devreye girdi

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi öncesi transfer yarışı nefes kesen bir boyuta ulaştı. Sarı-lacivertli kulüpte güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy isimleriyle el sıkışmasının ardından rotayı Avrupa'nın elit yıldızlarına çevirdi. Üstelik Yıldırım'ın, ezeli rakip Galatasaray'ın radarında olan sürpriz bir isme de kanca taktığı öğrenildi.

SAVUNMAYA İNGİLTERE'DEN DEVLER: AKE VE VAN DIJK

Gelecek sezon savunma hattını adeta etten bir duvara çevirmeyi planlayan Aziz Yıldırım ve kurmayları, gözünü İngiltere Premier Lig'e dikti. Manchester City'nin başarılı sol stoperi Nathan Ake'nin kadroya dahil edilmesi için yoğun bir çaba harcandığı ve Hollandalı savunmacı ile prensipte anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Ake hamlesiyle yetinmeyen yönetimin, Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'ın da güncel durumunu ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

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HÜCUM HATTINDA HEDEF LEWANDOWSKI VE SALAH

Fenerbahçe'yi Avrupa'da kupa hedefleyen bir hücum gücüne ulaştırmak isteyen Aziz Yıldırım'ın hedefinde ise iki dev isim var. Barcelona'dan ayrılan tecrübeli gol makinesi Robert Lewandowski ve Liverpool'a veda eden Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın durumu kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Boşta olan her iki oyuncunun da oldukça yüksek bir yıllık ücret talep ettiği bildirilirken; Lewandowski ve Salah'ın olası transfer maliyetlerinin, Fenerbahçe'nin UEFA limitlerine uyumu çerçevesinde detaylıca masaya yatırılacağı ifade edildi.