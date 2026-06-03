SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan transfer şov! Galatasaray'ın istediği Van Dijk için devreye girdi

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer piyasasını birbirine kattı. Muriqi ve Guirassy ile el sıkışan Yıldırım; Ake, Van Dijk, Lewandowski ve Salah gibi dünyaca ünlü isimler için harekete geçerken, Galatasaray'ın transfer listesindeki isme de kanca attı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan transfer şov! Galatasaray'ın istediği Van Dijk için devreye girdi
Emre Şen
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi öncesi transfer yarışı nefes kesen bir boyuta ulaştı. Sarı-lacivertli kulüpte güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy isimleriyle el sıkışmasının ardından rotayı Avrupa'nın elit yıldızlarına çevirdi. Üstelik Yıldırım'ın, ezeli rakip Galatasaray'ın radarında olan sürpriz bir isme de kanca taktığı öğrenildi.

SAVUNMAYA İNGİLTERE'DEN DEVLER: AKE VE VAN DIJK

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım dan transfer şov! Galatasaray ın istediği Van Dijk için devreye girdi 1

Gelecek sezon savunma hattını adeta etten bir duvara çevirmeyi planlayan Aziz Yıldırım ve kurmayları, gözünü İngiltere Premier Lig'e dikti. Manchester City'nin başarılı sol stoperi Nathan Ake'nin kadroya dahil edilmesi için yoğun bir çaba harcandığı ve Hollandalı savunmacı ile prensipte anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Ake hamlesiyle yetinmeyen yönetimin, Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'ın da güncel durumunu ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

HÜCUM HATTINDA HEDEF LEWANDOWSKI VE SALAH

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım dan transfer şov! Galatasaray ın istediği Van Dijk için devreye girdi 2

Fenerbahçe'yi Avrupa'da kupa hedefleyen bir hücum gücüne ulaştırmak isteyen Aziz Yıldırım'ın hedefinde ise iki dev isim var. Barcelona'dan ayrılan tecrübeli gol makinesi Robert Lewandowski ve Liverpool'a veda eden Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın durumu kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Boşta olan her iki oyuncunun da oldukça yüksek bir yıllık ücret talep ettiği bildirilirken; Lewandowski ve Salah'ın olası transfer maliyetlerinin, Fenerbahçe'nin UEFA limitlerine uyumu çerçevesinde detaylıca masaya yatırılacağı ifade edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ederson kararı!Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ederson kararı!
Şampiyonluk kutlamasına soruşturma açıldı!Şampiyonluk kutlamasına soruşturma açıldı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Virgil van Dijk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.