Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım transferde çıldırdı! "Acil ihtiyaçsa Salah'ı getiririz"

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılacak tarihi olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarında katıldığı canlı yayında gündemi tamamen değiştirdi. Sarı-lacivertli kulübün son 12 yılda aşağı çekildiğini ve camianın ciddi şekilde bölündüğünü belirten Yıldırım; teknik direktör adaylarından yeni transferlere, stat projesinden geçmişteki 3 Temmuz operasyonlarına kadar çok konuşulacak mesajlar verdi.

"KADIKÖY CEHENNEMDİ, ŞİMDİ BERABERLİĞE SEVİNİR OLDUK!"

Chobani Stadyumu’nun eski korkutucu atmosferini kaybettiğini dile getiren Aziz Yıldırım, Kadıköy’ü yeniden rakiplerin ayağının titrediği bir cehenneme çevireceklerini söyledi. Yıldırım, "Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy’de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum." dedi.

50 MİLYON DOLARLIK STAT MÜJDESİ! KAPASİTE 64 BİNE ÇIKIYOR...

Fenerbahçe taraftarına dev bir stat projesi açıklayan Yıldırım, stadyumun mimari yapısını bozmadan kapasiteyi ciddi oranda artıracaklarını belirtti. Yıldırım, "Stadı 50 milyon dolar maliyetle 64 bine çıkarabiliyoruz. Seçilirsek hemen izinleri alıp yapmaya başlayacağız. Üst çatı 3 metre havaya kaldırılıp diğer işlemler halledilmeye başlanacak. Çatı kalktıktan sonra diğer şeyler tamamen dışarıdan yapılacak, maçlar içeride oynanmaya devam edecek." ifadelerinde bulundu.

TRANSFER İÇİN YARIN LONDRA'YA GİDİYOR! "KENDİ AĞIZLARINDAN DUYABİLİRSİNİZ"

Hem yerli hem de yabancı teknik direktör adaylarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirten Yıldırım, golcü transferi için yarın İngiltere'ye gideceğini açıkladı:

"Yarın Londra'da forvet transferleri için görüşeceğiz. Anlaştıktan sonra ikisinin de ismini açıklarız. Belki de isimleri kendi ağızlarından video ile duyarsınız. Sezon başına tüm takım hazır gelecek."

MOURINHO, JORGE JESUS VE AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ederken, başkan adayı Aziz Yıldırım ismi geçen hocalar hakkında oldukça net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile olan geçmişine ve son süreçteki iddialara değinen Yıldırım, Portekizli çalıştırıcının kendisini 2003 yılından beri tanıdığını belirterek, geçmişte yaşanan bir menajerlik görüşmesinin ardından Mourinho'nun Porto'nun yolunu tuttuğunu hatırlattı. Tecrübeli teknik adamla yakın dönemde gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını da paylaşan Yıldırım, "Son görüşmemizde ona transfer etmek istediğimiz 5 futbolcunun ismini söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak daha sonra mevcut yönetim o kadar transfer yapmasına rağmen bu isimlerin hiçbirini kadroya katmadı." ifadelerini kullanarak Ali Koç yönetimine göndermede bulundu.

Camianın sevilen isimlerinden Aykut Kocaman'ın yeniden takımın başına geçme ihtimalini de değerlendiren Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının adaylardan biri olabileceğini ancak henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını vurguladı. Seçim sürecinin etiğine dikkat çeken başkan adayı, "Biz öncelikle bir seçilelim. Eğer henüz sandıktan çıkmadan birine 'Seni antrenör yapacağım' sözünü verirsem ve yarın seçilemezsem o zaman ne olacak?" diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Öte yandan adı yeniden sarı-lacivertli kulüple anılan eski teknik direktörleri Jorge Jesus iddialarına da son noktayı koyan Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla şu an için hiçbir görüşme veya temaslarının bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.

SALAH VE SÖRLOTH BOMBASI! "ACİL İHTİYAÇ VARSA MUHAMMED SALAH'I ALIRIZ"

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak dünya çapındaki transfer iddialarına da açıklık getiren başkan adayı Aziz Yıldırım, adı sarı-lacivertli kulüple anılan süper yıldızlar Muhammed Salah ve Alexander Sörloth transferlerinin mali röntgenini çekti.

Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın transfer şartlarına değinen Yıldırım, "Muhammed Salah senelik 20 milyon euro net maaş istiyormuş. Bunun vergisiyle birlikte kulübe yıllık maliyeti 30 milyon euroyu buluyor. Oyuncu ayrıca 3 senelik kontrat talep ediyor, bu da toplamda 90 milyon euroluk devasa bir paket demek. Eğer Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı o ise paraya bakmaz alırız; buna kurduğumuz Futbol Komitemiz raporlar doğrultusunda karar verecek." ifadelerini kullanarak mali güçlerinin her yıldızı almaya yeteceğini vurguladı.

Öte yandan Süper Lig'i yakından tanıyan golcü oyuncu Alexander Sörloth transferi hakkında da sıcak bir itirafta bulunan tecrübeli futbol adamı, "Sörloth ile şu ana kadar bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç elde edilmiş değil. Bu transfer önümüzdeki günlerde süreçlerin ilerleyişine göre olabilir de, olmayabilir de." diyerek açık kapı bıraktı.

"FENERBAHÇE 2006 VE 3 TEMMUZ ÖRGÜT OPERASYONLARIYLA AŞAĞI ÇEKİLDİ"

Fenerbahçe'nin neden aday olduğunu ve kulübün son yıllarda yaşadığı travmaları anlatan Yıldırım, geçmişe dair şu hatırlatmalarda bulundu:

"Tecrübe sahibi olmak ve geçmişten ders çıkarmak gerekiyor. Bunu en iyi bilenler bizleriz. Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçta kaybettik. 2006 yılında Denizli'de maçın uzatılmasıyla yaşananlar aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011’de bu operasyonun (3 Temmuz) etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi. 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için 'şucu, bucu' diye ayrışmalar başladı. Fenerbahçe başarısız bir yapıya dönüştü."

"ÇOCUKLARIMIZIN FORMALARINI GURURLA TAŞIMASI İÇİN ADAY OLDUK"

Konuşmasının sonunda çocuklara vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım aday olduk. Çocukların gülmesini, ağlamamasını istiyoruz. Geçmiş başarıları anarak değil, gelecekte yaşayacakları başarılarla mutlu olmalarını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.