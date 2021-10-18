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Fenerbahçe'de Bakasetas pişmanlığı! "Bu adamı nasıl kaçırırsınız!"

18.10.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Anastasios Bakasetas damga vurdu. Attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Bakasetas, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Sarı-Lacivertlilerde Yunan yıldızın transfer edilememesinin pişmanlığı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Bakasetas pişmanlığı! "Bu adamı nasıl kaçırırsınız!"

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenip liderliğe oturduğu maçta Anastasios Bakasetas gösterdiği performansla gecenin yıldızı oldu. Bakasetas, Bordo-Mavililerin ilk 2 golünü atarak zaferin mimarı oldu. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda yatan Bakasetas'la ilgili Sarı-Lacivertlilerde büyük bir pişmanlık yaşanıyor.

BAKASETAS'TAN 9 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas fırtınası sürüyor. Bordo-Mavililerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas performansıyla göz dolduruyor. Son olarak Fenerbahçe ağlarına da 2 gol bırakan Yunan yıldız, bu sezon takımına 7 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE BAKASETAS PİŞMANLIĞI

Öte yandan Fenerbahçe'de Anastasios Bakasetas'ın transfer edilememesinin pişmanlığı yaşanıyor. Fenerbahçe'de dönemin teknik direktörü Erol Bulut, sezon başında Bakasetas'ın transferini ısrarla istemiş ancak Alanyaspor'la anlaşma sağlanamamıştı. Yunan yıldızla söz kesen Sarı-Lacivertliler, Akdeniz ekibinin 4 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transfer gerçekleştirememişti.

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EROL BULUT: TRANSFERDE İLK TERCİHİM BAKASETAS'TI

Erol Bulut daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas transferde ilk tercihimdi" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç da Emre Belözoğlu'nun imza töreninde yaptığı açıklamada "Hocamız Erol Bulut, Bakasetas'ı çok istemişti" şeklinde konuşmuştu.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada Bakasetas'la ilgili pişmanlıklarını dile getirdiği bazı paylaşımlar şöyle:

-Böyle topçu yok gerçekten. Her şey var adamda. Nasıl kaçırdık bu adamı!

-Bakasetas'ı kötü kaçırdık. Geçen sezon az daha geliyordu, keşke alsaydık.

-Nasıl kaçırdık seni Bakasetas.

-Bakasetas'ı göz göre göre kaçırdık.

-Gözümüzün önünde çok büyük bir futbolcuyu kaçırdık.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anastasios Bakasetas
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