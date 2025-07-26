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Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkmak için son aşamada! Başkan Ali Koç Divan Kurulu'nda açıkladı...

Türkiye Bankalar Birliği'ne olan borcunu tamamen ödeyerek önemli bir mali yükten kurtulan Trabzonspor ve Galatasaray’ın ardından, Fenerbahçe de benzer bir rahatlama yaşamak amacıyla borçlarını sıfırlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkmak için son aşamada! Başkan Ali Koç Divan Kurulu'nda açıkladı...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkmak için yeni finansal yöntemler üzerinde çalışarak bu konunun üzerine gitti. Sermaye artırımı ve hisse satışı gibi üzerinde çalışılan finansal yöntemler ile Fenerbahçe’nin Bankalar Birliğinden çıkması için uğraşan Başkan Ali Koç’un yakın zamanda müjdeli haberi vermesi bekleniyor.

YÜKSEK DİVAN KURULU’NDA AÇIKLANDI

Fenerbahçe Bankalar Birliği nden çıkmak için son aşamada! Başkan Ali Koç Divan Kurulu nda açıkladı... 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, ‘‘Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydettik.’’ ifadelerini kullanarak taraftarına müjdeli haberi verdi.

FENERBAHÇE’DEN SERMAYE ARTIŞI GELDİ!

Fenerbahçe Bankalar Birliği nden çıkmak için son aşamada! Başkan Ali Koç Divan Kurulu nda açıkladı... 2

Fenerbahçe Kulübü, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için başvuru yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2029 olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Futbol AŞ, sermaye tavanının artırılmasının onaylanması halinde, 31 Aralık 2029 tarihine kadar şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon liraya yükseltebilecek.

EMLAK KONUT ANLAŞMASI

Fenerbahçe Bankalar Birliği nden çıkmak için son aşamada! Başkan Ali Koç Divan Kurulu nda açıkladı... 3

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ataşehir'deki arazisi için Emlak Konut GYO ile Mayıs 2025'te sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe'ye 90 milyon euro ön ödeme yapılacak. Sarı-lacivertli ekip, bu para ile Bankalar Birliği'nden çıkmak için bir adım daha attı.

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Türkiye Bankalar Birliği son dakika fenerbahçe
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