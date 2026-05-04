Galatasaray'da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi

Galatasaray’da sezon sonuna yaklaşılırken kadroda köklü bir değişim ihtimali gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetim, bazı oyuncuların motivasyon düşüklüğü ve doygunluk seviyesine ulaşması nedeniyle yeni bir yapılanma planlıyor.

YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Dursun Özbek yönetimi görevine devam ederse teknik direktör Okan Buruk’un sunacağı rapor doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gidilecek. Amaç, rekabet seviyesini yeniden yukarı çekmek ve takımı dinamik hale getirmek.

BİLETLERİ KESİLDİ

Planlamada bazı önemli oyuncularla yolların ayrılması da bulunuyor. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira’nın yanı sıra, cazip bir teklif gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz’ın da satılabileceği ifade ediliyor. Bu hamlelerle hem bütçe oluşturulması hem de kadroda yenilenme hedefleniyor.

SACHA BOEY VE LEMINA...

Kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ile yola devam edilmesi düşünülmezken, çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Lemina’nın takımda tutulmasına sıcak bakılıyor. Teknik heyet, joker oyuncu profilini korumak istiyor.

ICARDI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile de devam edilmeyeceği belirtiliyor. Bu ayrılık, hücum hattında yeni bir yapılanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.