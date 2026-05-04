SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi

Galatasaray’da sezon sonunda köklü bir değişim kapıda. Yönetim, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda kadroyu yenilemeye hazırlanırken, bazı yıldız isimlerle yolların ayrılması ve kalede yaşanan yedek soruna kalıcı çözüm bulunması hedefleniyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da sezon sonuna yaklaşılırken kadroda köklü bir değişim ihtimali gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetim, bazı oyuncuların motivasyon düşüklüğü ve doygunluk seviyesine ulaşması nedeniyle yeni bir yapılanma planlıyor.

YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMDE

Galatasaray da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi 1

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Dursun Özbek yönetimi görevine devam ederse teknik direktör Okan Buruk’un sunacağı rapor doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gidilecek. Amaç, rekabet seviyesini yeniden yukarı çekmek ve takımı dinamik hale getirmek.

BİLETLERİ KESİLDİ

Galatasaray da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi 2

Planlamada bazı önemli oyuncularla yolların ayrılması da bulunuyor. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira’nın yanı sıra, cazip bir teklif gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz’ın da satılabileceği ifade ediliyor. Bu hamlelerle hem bütçe oluşturulması hem de kadroda yenilenme hedefleniyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

SACHA BOEY VE LEMINA...

Galatasaray da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi 3

Kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ile yola devam edilmesi düşünülmezken, çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Lemina’nın takımda tutulmasına sıcak bakılıyor. Teknik heyet, joker oyuncu profilini korumak istiyor.

ICARDI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray da büyük operasyon! 5 isme kapı gösterildi 4

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile de devam edilmeyeceği belirtiliyor. Bu ayrılık, hücum hattında yeni bir yapılanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Sönmez, dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdıZeynep Sönmez, dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettilerYönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ünlü hamburger devinde skandal!

Ünlü hamburger devinde skandal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.