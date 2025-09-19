Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçime kısa bir süre kala transfer açıklamasında bulundu! Real Madrid'li yıldız oyuncu Ceballos'u itiraf etti...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, seçime kısa bir süre kala Now Tv ekranlarına konuk oldu. Başkanlık seçime dair açıklamalarda bulunan Ali Koç, söz arasında yaz transfer döneminde gündemine gelen sürpriz ismi itiraf etti. İşte o sözler…

REAL MADRİD SÜRPRİZİ!

Ali Koç, Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

"GELMEYE HAZIRDI AMA..."

Başkan Koç transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Sponsorluk gelirlerini kırdırıp Bankalar Birliği'ni kapatabilirdik. Büyük transferler yapabilirdik ama büyük haksızlık olurdu bundan sonraki yönetimlere. Real Madrid'den Ceballos hazırdı gelmeye ama 4 yıl 47 milyon euro. Bunlara girmedik" ifadelerini kullandı.