SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç'tan yeni sezon öncesi beklenmedik hamle! Antrenmanı yerinden takip etti

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmanı takip edenler arasında Başkan Ali Koç da vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç'tan yeni sezon öncesi beklenmedik hamle! Antrenmanı yerinden takip etti
Berker İşleyen

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç tan yeni sezon öncesi beklenmedik hamle! Antrenmanı yerinden takip etti 1

Sarı-lacivertli ekibin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın bir bölümünü başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek birlikte takip etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...
Fenerbahçe Medicana, Halit Kurtuluş'un transferini duyurduFenerbahçe Medicana, Halit Kurtuluş'un transferini duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...

Süper Lig'de ilk 2 hafta açıklandı...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Bunu ilk kez yaptı! Ali Koç'tan beklenmedik hamle...

Bunu ilk kez yaptı! Ali Koç'tan beklenmedik hamle...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.