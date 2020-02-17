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Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam görevinden ayrılma kararı aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

Ankaragücü yenilgisi sonrası zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan yardımcısı olan Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam görevinden ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe’de Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

BURHAN KARAÇAM NEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI?

Karaçam’ın ayrılma sebebinin ise yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle mali işler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Burhan Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yer almamıştı.

METİN ŞEN DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam’dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen’in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.

(Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fırtina yaklaşıyor fareler kaçıyor
az kaldı alide kaçacak
Mahvettiniz kulübü kepazeler. Okyanusçuların yenmesi gerek istifaların yaşanması için mecburen Pen6alatasaray’ı destekleyeceğiz.
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