Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam görevinden ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe’de Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.
Karaçam’ın ayrılma sebebinin ise yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle mali işler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Burhan Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yer almamıştı.
Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam’dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen’in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.
(Ajansspor)
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