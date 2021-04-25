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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? İşte adaylar..

25.04.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Toplantının ardından Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi açıklandı. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç aday olacak mı? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman? İşte adaylar..

Fenerbahçe Spor Kulübü YDK toplantısının ardından başkanlık seçimi tarihi duyuruldu. Taraftarlar arama motorları üzerinden Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç yeniden aday olacak mı? sorularını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi hakkında detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimde çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 5-6 Haziran’da tekrarlanacak.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNE ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada: "Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
umarım bu enkaz yığınını toplamadan gitmezsin başkan
Üç yıldır tüm hezimetleri yaşattınız Galatasaray iki yıldır kadıköyde yeniyor beşiktaşta aynı şekilde.75 transfer yapıldı başarı yok.Comalli bile Emre belezoğlu kadar zarara sokmadı bu camiayı.Ali koç ve Emre belezoğlu acil istifa etmeli.Üç yıl başkana şans verildi ama başarı yok yeter artık

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