Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde oy kullanan Mert Hakan'a sert sözler! Yorumcu Emre Bol, ''Ali Koç’un ispiyoncusuydu''

Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın seçimde oy kullanması tartışma yaratmıştı. Yorumcu Emre Bol, Sky Spor kanalında açtı ağzını yumdu gözünü.

‘‘ALİ KOÇ’UN İSPİYONCUSUYDU!’’

Yorumcu Emre Bol, “İlk defa ben söylüyorum. Mert Hakan, Ali Koç’un ispiyoncusuydu. Sadece ispiyonculukla bu kadar para kazanıyordu. Hak etmediğin halde seçimde oy verdin. Fenerbahçe kaptanlığını Lefter yaptı. Bir Lefter’e bak, bir Mert Hakan’a bak! Yakışıyor mu?”dedi. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

OY KULLANMASI GÜNDEM OLMUŞTU…

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yapılan ve Sadettin Saran Başkan seçildiği seçimde oy kullanan Mert Hakan Yandaş eleştiri almıştı.