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Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermesine rağmen Düzce Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmalara katılan Mert Hakan Yandaş'ın durumu netleşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın özel isteği ve raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyor
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de, iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın ilk etap kamp kadrosunda yer alan ve durumu taraftarlar arasında merak konusu olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belli oldu.

KAMPA KATILMA SEBEBİ: İSMAİL KARTAL

30 Haziran itibarıyla Fenerbahçe ile olan resmi sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncusu, kontratı bitmiş olmasına rağmen Düzce'deki kampa dahil edilmişti. Mert Hakan'ın bu sürpriz kamp serüveninin arkasındaki ismin ise teknik direktör İsmail Kartal olduğu ortaya çıktı.

Takımın kimyasını korumak ve yerli rotasyonunu güçlü tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirerek Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalmasını bizzat talep ettiği öğrenildi.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

İsmail Kartal'ın bu talebine olumlu yaklaşan Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kurmayların, aidiyet duygusu ve saha içindeki enerjisiyle teknik heyetin güvendiği isimlerden olan tecrübeli futbolcuyla kısa süre içerisinde 1 yıllık yeni resmi sözleşme imzalayarak konuyu resmiyete kavuşturması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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