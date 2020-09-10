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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de lisans sorunu çözülüyor... Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni transfer Gökhan Gönül oldu. İşte tüm isimler...

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni transfer belli oldu.

İşte lisansı çıkan isimler:

Gökhan Gönül
Caner Erkin
Mame Thiam
Ozan Tufan
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Tolga Ciğerci
Jose Sosa

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