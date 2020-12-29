SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde kadrosuna iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı teknik heyet ve yönetimi düşündürüyor. Sarı lacivertli ekipte, Nabil Dirar'la birlikte beklentilerin uzağında kalan iki yeni transferden birinin Ocak'ta kiralanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor. Ancak sarı lacivertli takımın mevcut kadrosunda 14 olan yabancı bulunuyor ve kontenjan dolu.

Fenerbahçe kadrosunda yer alan 14 kişilik yabancı oyuncular arasında Nabil Dirar da yer bulunuyor. Bir süredir kadro dışı kalan Faslı yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAMATTA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, ligin geri kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük performansına rağmen Tanzanyalı golcünün talipleri ise artıyor.

Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

İKİ YENİ TRANSFERDEN BİRİ...

Ancak Ocak ayında sarı lacivertli takımdan iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerektiği öne sürüldü. Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan birinin kiralık gönderilmesi gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Diego Perotti riske edilmeyecekDiego Perotti riske edilmeyecek
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi
Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Dünya devi ayrılığı resmen açıkladı
Dünya devi ayrılığı resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Lemos, Ademi bu takımın oyuncuları değil, Samatta'da isterse gidebilir, bu takıma en az bir tane golcü şart, bir tanede 10 numara
18 çöp transferi gönderirken ne yapacağız! Emre comalliden daha çok zarara soktu takımı.Erol istifa emre istifa ali istifa
lemos kötüyse tısserand iyimni bence serdar lemos oynamalı hiç denenmedi bile
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Diego Perotti riske edilmeyecek
Diego Perotti riske edilmeyecek
Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçtan önce mi pozitifti?
Dev maçtan önce mi pozitifti?
Jese - Fenerbahçe iddialarına menajerinden yanıt
Jese - Fenerbahçe iddialarına menajerinden yanıt
Fenerbahçe, Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!
Fenerbahçe'den ilk transfer! Anlaşma tamam...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.