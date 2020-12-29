Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor. Ancak sarı lacivertli takımın mevcut kadrosunda 14 olan yabancı bulunuyor ve kontenjan dolu.

Fenerbahçe kadrosunda yer alan 14 kişilik yabancı oyuncular arasında Nabil Dirar da yer bulunuyor. Bir süredir kadro dışı kalan Faslı yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAMATTA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, ligin geri kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük performansına rağmen Tanzanyalı golcünün talipleri ise artıyor.

Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

İKİ YENİ TRANSFERDEN BİRİ...

Ancak Ocak ayında sarı lacivertli takımdan iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerektiği öne sürüldü. Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan birinin kiralık gönderilmesi gündemde.

