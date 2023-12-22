Fenerbahçe'de beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Kayserispor karşılaşması son maçı olabilir,

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Mert Hakan Yandaş Sarı-Lacivertli taraftarlardan tepki çekerken ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.
Sarı-lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 108 resmi maçta 7 gol, 18 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Mert Hakan'la bir durum değerlendirmesi yapması beklenirken, yönetimin de tecrübeli oyuncuya yaptırım uygulayacağı konuşuluyor. Mert Hakan'ın, devre arasında gönderilmesinin de gündeme geldiği öne sürüldü.