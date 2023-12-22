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  4. Fenerbahçe'de beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Kayserispor karşılaşması son maçı olabilir,

Fenerbahçe'de beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Kayserispor karşılaşması son maçı olabilir,

22.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart görürken takımdan gönderilmesi gündeme geldi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Mert Hakan Yandaş Sarı-Lacivertli taraftarlardan tepki çekerken ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

Sarı-lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 108 resmi maçta 7 gol, 18 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.

GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Mert Hakan'la bir durum değerlendirmesi yapması beklenirken, yönetimin de tecrübeli oyuncuya yaptırım uygulayacağı konuşuluyor. Mert Hakan'ın, devre arasında gönderilmesinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

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