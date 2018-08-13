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Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Alper Potuk sakatlandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Alper Potuk son idmanda sakatlandı. Antrenmanı yarıda bırakan oyuncunun durumu kontrollerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Alper Potuk sakatlandı!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kötü bir gelişme yaşandı...

Deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de başlayan Alper Potuk, yarınki maç öncesi son antrenmanı yarıda bıraktı. Alper Potuk'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Teknik direktör Phillip Cocu, milli futbolcuyu Soldado'nun yedeği olarak kulübede tutmayı planlıyordu.

(Habertürk)

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