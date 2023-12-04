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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!

04.12.2023 22:20 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’de Sivasspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 37’ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Crespo sakatlanarak oyun dışına alındı. Beşiktaş derbisi öncesi gelen bu haber sarı-lacivertlilerde tatları kaçırdı.

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 37’ye yükseltti ve averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hücumdaki verimliliğine devam eden Kanarya, 14 haftada gol sayısını 37 yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig maçının ikinci yarısında Portekizli oyuncu Miguel Crespo sakatlanarak saha kenarına geldi. Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan Crespo için sarı-lacivertlilerden henüz açıklama gelmedi.

Fenerbahçe, 15. haftada 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

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