Fenerbahçe’de Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch da idmanın bir bölümünü izledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

