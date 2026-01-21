Fenerbahçe'de bir veda daha! Bu akşam ayrılıyor: İşte yeni adresi

Ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe’de önemli bir ayrılık kesinlik kazandı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları arasında yer almayan Sebastian Szymanski’nin yeni adresi Fransa oldu.

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Fenerbahçe, Polonyalı orta saha oyuncusunun transferi için Ligue 1 temsilcisi Rennes ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Fransız basınından Le Parisien’in kulüp kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, taraflar sabah saatlerinde el sıkıştı ve transferin önünde herhangi bir engel kalmadı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Anlaşma kapsamında Rennes’in 26 yaşındaki futbolcu için 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Szymanski’nin bugün Fransa’ya gitmesi, sağlık kontrollerinin ardından da yeni takımıyla 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fransız kulübü, oyuncunun hafta sonu itibarıyla sahaya çıkabilecek duruma gelmesini umut ediyor.

PERFORMANSI

2023 yazında yaklaşık 9,75 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 134 resmi maça çıktı. Polonyalı oyuncu bu süreçte 22 gol atarken, 30 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.