Fenerbahçe'de bir veda daha! Bu akşam ayrılıyor: İşte yeni adresi

Fenerbahçe’de ara transfer döneminin ilk ayrılığı Sebastian Szymanski oldu. Sarı-lacivertliler, Polonyalı orta saha oyuncusunun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı. 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa’ya gidecek olan Szymanski, 2029’a kadar sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe’de önemli bir ayrılık kesinlik kazandı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları arasında yer almayan Sebastian Szymanski’nin yeni adresi Fransa oldu.

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Fenerbahçe de bir veda daha! Bu akşam ayrılıyor: İşte yeni adresi 1

Fenerbahçe, Polonyalı orta saha oyuncusunun transferi için Ligue 1 temsilcisi Rennes ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Fransız basınından Le Parisien’in kulüp kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, taraflar sabah saatlerinde el sıkıştı ve transferin önünde herhangi bir engel kalmadı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe de bir veda daha! Bu akşam ayrılıyor: İşte yeni adresi 2

Anlaşma kapsamında Rennes’in 26 yaşındaki futbolcu için 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Szymanski’nin bugün Fransa’ya gitmesi, sağlık kontrollerinin ardından da yeni takımıyla 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fransız kulübü, oyuncunun hafta sonu itibarıyla sahaya çıkabilecek duruma gelmesini umut ediyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe de bir veda daha! Bu akşam ayrılıyor: İşte yeni adresi 3

2023 yazında yaklaşık 9,75 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 134 resmi maça çıktı. Polonyalı oyuncu bu süreçte 22 gol atarken, 30 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

