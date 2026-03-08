SPOR

Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yüksek: Samsunspor golü sonrası Mert Müldür hedef tahtasında!

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı mücadelede sarı-lacivertli tribünlerde Mert Müldür özelinde farklı duygular bir arada yaşandı. Samsunspor'un bulduğu ikinci golün ardından oyuncuya yönelik tepki sesleri yükselirken, stadın bir bölümünden ise milli futbolcuya destek geldi.

Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısında goller arka arkaya gelirken, tribünlerden Mert Müldür'e tepki ve destek geldi.

TRİBÜLERDEN HEM TEPKİ HEM DE DESTEK!

Fenerbahçe'nin yediği gollerde hatası olduğu düşünülen Mert Müldür'e tribünlerden büyük tepki geldi. Kadıköy'de gollerin arkasından gelen ıslıklara bir diğer tribünde destek göstererek karşılık verdi.

EDERSON'UN FORMU DÜŞÜNDÜRÜYOR...

Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında ilk 23 dakikada 2 isabetli şutu da gol oldu. Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'un son zamanlardaki formsuz görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

MARIUS DURDURULAMIYOR: BU SEZONKİ 17. GOL!

Gaziantep FK’nın bu sezonki en büyük gol umudu Marius Mouandilmadji, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Takımı her ne kadar puan kayıpları yaşasa da, 27 yaşındaki santrfor bireysel performansıyla Süper Lig’in en korkulan forvetlerinden biri haline geldi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA BEN DE VARIM DEDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marius, ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltmeyi başardı. Kırmızı-siyahlı ekibin attığı gollerin büyük bir bölümünde imzası bulunan Mouandilmadji, sadece bitiriciliğiyle değil, fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle de Gaziantep hücum hattının vazgeçilmez ismi oldu.

