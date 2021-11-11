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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! "Ocakta giderim"

11.11.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, ülke basınına yaptığı açıklamada, devre arası transfer döneminde teklif aldığı takdirde en doğru olanı seçeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! "Ocakta giderim"
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc, Slovenya'nın Slovakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına katıldı. Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de konuştu.

"DOĞRU TEKLİFİ SEÇERİM"

Kendisine yöneltilen transfer sorusuna yanıt veren Zajc, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olacaksa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."

"DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"

Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın durumu hakkında da konuştu ve "Bir süredir birlikteyiz, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bence koordinasyon daha iyi. Bu sonuçlara yansımayabilir ama bu yönde devam etmeliyiz. Düzeltmemiz gereken birkaç şey var ama bu bir süreç. Yaptığımız şeye odaklanmalı, teknik heyete güvenmeliyiz ve o zaman daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Miha Zajc
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