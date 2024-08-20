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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Taraftarı yıkan haber...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.08.2024 10:31
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Trendyol Süper Lig'de sezona 4 puanla başlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Sebastian Szymanski için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerde gelen oyuncuların yanı sıra sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. İtalyan devi Napoli'nin Szymanski için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Taraftarı yıkan haber...
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Polonyalı oyuncu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

HEDEF SEBASTIAN SZYMANSKI

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İtalyan medyası Tuttomercatoweb'e göre Napoli'nin ilk hedefi, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski olduğu öne sürüldü.

Aktarılan habere göre; Geçtiğimiz sezon Polonyalıyı kadrosuna katmak isteyen Napoli, oyuncu için tekrar devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan devi, yıldız futbolcu için 20 milyon değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağına dair çıkan iddiaların ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'nin ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi.

BU SEZON SZYMANSKI

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Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol - 18 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 6 maçta 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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