Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Taraftarı yıkan haber...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Polonyalı oyuncu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

HEDEF SEBASTIAN SZYMANSKI

İtalyan medyası Tuttomercatoweb'e göre Napoli'nin ilk hedefi, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski olduğu öne sürüldü.

Aktarılan habere göre; Geçtiğimiz sezon Polonyalıyı kadrosuna katmak isteyen Napoli, oyuncu için tekrar devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan devi, yıldız futbolcu için 20 milyon değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağına dair çıkan iddiaların ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'nin ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi.

BU SEZON SZYMANSKI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol - 18 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 6 maçta 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.