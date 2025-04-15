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Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Kadın Basketbol şubesinde başantrenör ile yollar resmen ayrıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 15:26
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Fenerbahçe Opet'ten yapılan açıklamada tecrübeli başantrenör Valerie Garnier yolların ayrıldığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Kadın Basketbol şubesinde başantrenör ile yollar resmen ayrıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet yaptığı açıklamayla başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Garnier'e teşekkür edildi.

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklama şöyle:

"Başantrenörümüz Valerie Garnier'e teşekkürlerimizle!

2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır.

Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol son dakika ayrılık fenerbahçe
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