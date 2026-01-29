Fenerbahçe'de bir veda daha! Ayrılmayı dört gözle bekliyordu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli takım sezon başında Girona'ya kiraladığı fakat yeterince oynamadığı için İspanya'da mutsuz olan Livakovic'e yeni takım buldu.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANDI...

Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'i 300 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı. İspanya'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe'ye de dönmek istemediği belirtilen Livakoviç'in yurt hasreti çektiği ve Hırvatistan'da ki eski kulübüne dönmeyi çok istediği bildirilmişti.

SZYMANSKI AYRILMIŞTI...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski, kısa süre evvel takıma veda etmişti. Fransa basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile Rennes, yaklaşık 9,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışırken, anlaşmada 1 milyon euro bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz da devre arası transfer dönemine takımdan ayrılan diğer isimler olmuştu.