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Fenerbahçe'de bomba gelişme! Joachim Löw'e teklif yapıldı

16.03.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bomba gelişme! Joachim Löw'e teklif yapıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle iç sahada alınan mağlubiyetler sonrasında zirveyle arasındaki puan farkı açılan sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un geleceği konuşuluyor. Kanarya, Erol hoca ile yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak Alman teknik adam Joachim Löw'e teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin Erol Bulut'la ilgili alacağı karara çevrilmişti.Sarı-Lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı.Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak.Kazansa bile sezon sonunda kesin olarak Bulut'un görevine son verilecek.

JOACHIM LOW'E TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, gelecek sezon için tecrübeli teknik direktör Joachim Löw'ün kapısını çaldı. 2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 61 yaşındaki teknik adama, sarı-lacivertli yönetimin teklif götürdüğü iddia edildi.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.


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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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