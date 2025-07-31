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Fenerbahçe'de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı...

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de Real Madrid'in yıldız ismi Brahim Dias hakkında önemli gelişme. İspanyol basınından AS konuya dair haber yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı...
Burak Kavuncu
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'de transferde hereketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un Victor Osimhen transferine cevap niteliğinde bir yıldız aradığı gündemdeki yerini korurken, sarı lacivertliler Mourinho'nun da onayıyla Real Madrid'in yıldızına kanca taktı. Brahim Dias içim her türlü fedekarlığa hazır olan Fenerbahçe, transferde elini korkak alıştırmıyor.

MOURINHO'NUN PRENSİ

Fenerbahçe de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı... 1

Yıldız futbolcunun Real Madrid'de yeterince forma ansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulurken, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun genç yıldızı takımında görmeyi çok istediği ve takımda direkt olarak önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyor.

AS GAZETESİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı... 2

AS'ta yer alan habere göre; Faslı futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transfer ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı. Öte yandan oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI...

Fenerbahçe de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı... 3

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Dias'ın Instagram'daki son fotoğrafına 100 binden fazla yorum yapıldı. Taraftarlar, piyasa değeri 40 milyon Euro olan yıldız oyuncunun gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulunurken, sosyal medayada bu olay çığrından çıktı.

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