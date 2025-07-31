Fenerbahçe'de Brahim Dias çılgınlığı! AS gazetesi transfere dair bilgi paylaştı...

Fenerbahçe'de transferde hereketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un Victor Osimhen transferine cevap niteliğinde bir yıldız aradığı gündemdeki yerini korurken, sarı lacivertliler Mourinho'nun da onayıyla Real Madrid'in yıldızına kanca taktı. Brahim Dias içim her türlü fedekarlığa hazır olan Fenerbahçe, transferde elini korkak alıştırmıyor.

MOURINHO'NUN PRENSİ

Yıldız futbolcunun Real Madrid'de yeterince forma ansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulurken, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun genç yıldızı takımında görmeyi çok istediği ve takımda direkt olarak önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyor.

AS GAZETESİ AÇIKLADI!

AS'ta yer alan habere göre; Faslı futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transfer ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı. Öte yandan oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI...

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Dias'ın Instagram'daki son fotoğrafına 100 binden fazla yorum yapıldı. Taraftarlar, piyasa değeri 40 milyon Euro olan yıldız oyuncunun gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulunurken, sosyal medayada bu olay çığrından çıktı.