Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk! Vedat Muriqi gerçeği

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçta da galibiyet sevinci yaşamıştı.

Vedat, ligdeki 4 maçlık gol orucunu Antalya karşısında bozdu ama Kanarya, ilk kez onun fileleri havalandırdığı bir maçta puan kaybı yaşadı.

Ligdeki 13. golünü atan Vedat, "Bu kez gol attım ama ne yazık ki kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, elbette şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.



