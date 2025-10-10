SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir...

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran Futbol AŞ'nin başkanlığını resmen bugün devralacak. Saran’ın ilk hamlesi ise kulübün ekonomisi üzerine olacak. Forbes dergisine giren ünlü bir iş adamı ile de görüşme yapması planlanıyor.

Fenerbahçe'de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Sadettin Saran bugün resmen Ali Koç ve yönetiminden Futbol AŞ'nin başkanlığını resmen devralacak. Saran’ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi Futbol AŞ’de devam etmişti. Saran’dan devir sürecinin gerçekleşmesi sonrası bugün ilk hamle geliyor.

EKONOMİK HAMLE!

Fenerbahçe de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir... 1

Sadettin Saran’ın başkan seçildikten sonraki ilk büyük adımı ekonomi alanında olacak. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’i yanına çekerek, desteğini bekleyen Saran, Ülker ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

MURAT ÜLKER’DEN CEVAP…

Fenerbahçe de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir... 2

Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dün Gece Muhabiri Samet Aday’ın Fenerbahçe, sponsorluk süreçleri ve yeni başkan Sadettin Saran ile ilgili sorularını yanıtladı. Ülker’in ‘‘Sadettin Başkan bugün gelecek görüşeceğiz. Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum, böyle yolda yürürken konuşulmaz.’’ ifadeleri dikkat çekti.

ZENGİNLER LİSTESİNDE

Fenerbahçe de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir... 3

Ekonomi dergisi Forbes’e göre, Türkiye’nin En Zenginleri listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk unvanına sahip olan Murat Ülker, bu açıdan da dikkatleri üzerine çekiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış transfer dönemi için 2 hedef! Başkanla görüşme tamam...Kış transfer dönemi için 2 hedef! Başkanla görüşme tamam...
Carlo Ancelotti'nin Milli takıma çağırdığı isimden flaş itiraf!Carlo Ancelotti'nin Milli takıma çağırdığı isimden flaş itiraf!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Forbes Murat Ülker Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.