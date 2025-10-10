Fenerbahçe'de bugün büyük gün! Forbes listesinin 1 numarası ile ekonomik zirve! Her an açıklanabilir...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Sadettin Saran bugün resmen Ali Koç ve yönetiminden Futbol AŞ'nin başkanlığını resmen devralacak. Saran’ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi Futbol AŞ’de devam etmişti. Saran’dan devir sürecinin gerçekleşmesi sonrası bugün ilk hamle geliyor.

EKONOMİK HAMLE!

Sadettin Saran’ın başkan seçildikten sonraki ilk büyük adımı ekonomi alanında olacak. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’i yanına çekerek, desteğini bekleyen Saran, Ülker ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

MURAT ÜLKER’DEN CEVAP…

Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dün Gece Muhabiri Samet Aday’ın Fenerbahçe, sponsorluk süreçleri ve yeni başkan Sadettin Saran ile ilgili sorularını yanıtladı. Ülker’in ‘‘Sadettin Başkan bugün gelecek görüşeceğiz. Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum, böyle yolda yürürken konuşulmaz.’’ ifadeleri dikkat çekti.

ZENGİNLER LİSTESİNDE

Ekonomi dergisi Forbes’e göre, Türkiye’nin En Zenginleri listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk unvanına sahip olan Murat Ülker, bu açıdan da dikkatleri üzerine çekiyor.