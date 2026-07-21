Süper Lig'de kural devrimi! Yeni sezonda uygulanacak radikal kararlar belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun akıcılığını artırmak ve tartışmalı pozisyonların önüne geçmek amacıyla devrim niteliğinde kararları hayata geçiriyor. Yayınlanan yeni kurallarla birlikte saha içi disiplini, hakem yetkileri ve oyunun temposu baştan aşağı yenilendi.

OYUNUN TEMPOSU İÇİN SANİYESİ SANIYESİNE YAPTIRIM

Yeni sezonda oyundaki duraklamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hakemin değişiklik işaretinin ardından oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde saha alanını terk etmek zorunda kalacak. Bu süreye uymayan oyuncunun yerine girecek isim, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya adım atamayacak. Benzer şekilde, oyunun durmasına neden olarak sakatlanan futbolcular da belirli özel istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında bekleyecek.

Oyunun yeniden başlamasını geciktiren hamlelere karşı da sert tedbirler getirildi. Hakemin düdüğü çalmasıyla birlikte 5 saniyelik geri sayım süreci başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde taç hakkı doğrudan rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi durumunda ise rakip takım lehine köşe vuruşu hükmedilecek.

VAR SİSTEMİNİN YETKİ ALANI GENİŞLETİLDİ

Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolünde yapılan düzenlemelerle sistemin müdahale alanı belirgin şekilde genişletildi. Yeni sezonda VAR; açıkça hatalı verilen ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlarda, yanlış kararla verilen köşe vuruşlarında, duran topta top oyuna girmeden önce gerçekleşip gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallerde devreye girebilecek. Ayrıca hakemin ceza verirken yanlış oyuncuyu tespit etmesi durumunda da VAR uyarısıyla hata düzeltilecek.

AĞIZ KAPATMAYA SARI KART VE SICAKLIK ŞARTLI MOLA

Saha içindeki centilmenlik dışı diyalogların önüne geçmek adına oyuncuların elleriyle ağızlarını kapatarak konuşması doğrudan sarı kart ile cezalandırılacak. Maç sonrasında yapılacak incelemelerde bu gizlenen ifadelerin hakaret içerdiği tespit edilirse disiplin kurulları ek yaptırımlar uygulayacak. Öte yandan serinleme molalarına da net bir standart getirildi; molalar sadece hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olduğu müsabakalarda, devre başına 3 dakikayı geçmeyecek şekilde uygulanabilecek.