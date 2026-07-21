Galatasaray'da sürpriz! Okan Buruk ayrılığa izin vermedi

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Rams Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Kazımcan Karataş için turuncu-lacivertli kulüpten yeniden hamle gelse de teknik heyetten beklenen onay çıkmadı.

KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLECEK

Rams Başakşehir, genç sol beki yeni sezonda da kadrosunda görmek isterken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer sürecine müdahale etti. Başarılı çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon hazırlık kampında görmek ve performansını yakından değerlendirmek istediğini yönetime bildirdi. Okan Buruk'un bu kararı doğrultusunda Kazımcan'ın takımdaki geleceği kamp çalışmalarının ardından netlik kazanacak.

İKİ TAKIMDA 24 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Rams Başakşehir'de geçiren genç futbolcu, istikrarlı bir görüntü çizdi. 23 yaşındaki sol bek, her iki takımda forma şansı bulduğu toplam 24 karşılaşmada 4 asistlik katkı sağladı.