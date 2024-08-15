Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isme ulaşılamıyor... Joao Pedro yönetimin telefonlarına çıkmıyor

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasında bazı sorunlar da yaşıyor. Mourinho’nun yeni sezon için kadroda düşünmediği Pedro’da kriz çıktı.

Joao Pedro, takımdan ayrılmak için 3 milyon euroya yakın olan maaşının tamamını isterken, oyuncuya şu ana kadar gelen bir teklifin olmadığı da belirtildi.

'YÖNETİM OYUNCUYA ULAŞAMIYOR'

Oyuncuyu göndermek isteyen yönetimden 3 milyon Euro’luk maaşının tamamını isteyen oyuncuya Fenerbahçe yönetiminin ulaşamadığı iddia edildi.

Sports Digitale Youtube kanalının sahibi aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu yönetimin Pedro’ya ulaşamadığını iddia etti.

'KENDİNİ DAĞ EVİNE KAPATTI'

Öte yandan Joao Pedro’nun psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddialar arasında.

Kulübün iletişime geçemediği Pedro’nun 2025 yılına kadar Fenerbahçe’de sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Breziya ekiplerinden Gremio’ya kiralık gönderilmişti. Pedro’nun Gremio ile olan kiralık sözleşmesi ise geçtiğimiz ay sona ermişti.

Fenerbahçe ile kampa katılmayan Pedro ile ilgili takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, futbolcuyu kadroda istemediği de biliniyordu.

ANKARAGÜCÜ DE YAŞADI

Geçen günlerde benzer bir durum Ankaragücü’nde yaşanmıştı. Birinci lig ekiplerinden Ankaragücü'nde bir futbolcu kayboldu. Takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas hiç kimse ulaşamıyordu. Antrenmanlara gelmeyen Cephas'ın, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmediği öğrenilmişti.