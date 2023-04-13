Fenerbahçe'de büyük şaşkınlık! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 aydır futboldan uzak... 28 yaşındaki Brezilyalı bir türlü iyileşemezken, arada bir idmanda gözüken oyuncu bir anda kayboluyor.

DİZİNİN ARKASINDA AĞRI...

Oyuncunun son durumuna dair Fenerbahçe cephesinden de herhangi bir açıklama yapılmazken, Luan’ın sakatlığı ile ilgili Fenerbahçe muhabirlerine verilen son bilgi, “Dizinin arkasında bir sıkıntı var” Muhabirler bu bilgiyi tekrarlayıp duruyor. "Dizin arkası ağrısı" için Florence Nightingale uzmanlarının, “Baker kisti” yorumunu yapıyor.

ORTADAN KAYBOLDU

Jorge Jesus’un, “Ameliyat olmadan sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyoruz” dediği Luan için yapılan denemeler sonuçsuz kaldı. Daha önce idmanların sadece temas gerektirmeyen bölümlerine çıkan sambacı ortadan tamamen kayboldu.

YAZ KAMPINI KAÇIRABİLİR

İşin ilginci Luan'ın sakatlığı ile ilgili olarak ameliyat opsiyonunun neden bir türlü gündeme gelmemesi. Ameliyat olsaydı belki sezonu kapatırdı. Ancak şu anda ameliyat olursa yaz kampını kaçırması da gündeme geldi.



