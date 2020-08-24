Fenerbahçe'de büyük şok! Jose Sosa koronavirüse yakalandı!

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.Eşi Carolina Alurralde'nin ise, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini belirtmişti. Yakalanan futbolcu ile ilgili bilgi verilmezken bu ismin Sosa olduğu iddia edilmişti.
İddiaya göre Arjantinli yıldız oyuncu, koronavirüs sonucunun pozitif çıkmasından sonra evine gönderilerek 14 gün boyunca karantinaya alındı. Jose Sosa'nın evinden yaptığı paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. Eşiyle birlikte karantinayı geçirecek olan Sosa'nın önümüzdeki günlerde tekrar teste girmesi bekleniyor.
Beşiktaş istedi, TFF 1. Lig'e transfer oldu!
Beşiktaş, PAOK maçı kadrosunu açıkladı!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Galatasaray'dan Ada çıkarması!
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su...
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Okuyucu Yorumları 5 yorum