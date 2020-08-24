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Fenerbahçe'de büyük şok! Jose Sosa koronavirüse yakalandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde transfer edilen Jose Sosa'nın koronavirüs sonucu pozitif çıktı ve oyuncu karantina altına alındı.

Fenerbahçe'de büyük şok! Jose Sosa koronavirüse yakalandı!

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.Eşi Carolina Alurralde'nin ise, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini belirtmişti. Yakalanan futbolcu ile ilgili bilgi verilmezken bu ismin Sosa olduğu iddia edilmişti.

JOSE SOSA KENDİ EVİNDE KARANTİNA ALTINA ALINDI

İddiaya göre Arjantinli yıldız oyuncu, koronavirüs sonucunun pozitif çıkmasından sonra evine gönderilerek 14 gün boyunca karantinaya alındı. Jose Sosa'nın evinden yaptığı paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. Eşiyle birlikte karantinayı geçirecek olan Sosa'nın önümüzdeki günlerde tekrar teste girmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
geçmiş olsun...fenerde adam kansere bile yakalanmasa iyi
geçmiş olsun..
ya ne diyeyim bilmiyorum bu fb de şans yok. sosa ya geçmiş olsun
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