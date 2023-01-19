Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi! Menajeri takım aramaya başladı bile...

Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyordu.

JORGE JESUS: "HER MAÇ OYNATAMAM"

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taktiğin dışına çıkılmaması için Arda'nın her maç oynamayacağı öğrenildi. Jorge Jesus'un yönetimle yaptığı toplantıda bu karar çıktı. Arda'yı bazı maçlarda 11 oynatacağı fakat sırf serbest kalmaması için her maçta görev vermek gibi amatör bir davranışı yapmayacağı ifade edildi.

ARDA'NIN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Arda'nın menajeri bu haber sonrasında harekete geçti. Olası bir 5 milyon Euro'ya serbest kalma durumunda takım arayışlarına başlayan Arda cephesinin tadı kaçtı. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu için şimdiden sıraya giren onlarca kulüp var.



