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Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi! Menajeri takım aramaya başladı bile...

19.01.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili kararını verdi. Şampiyonluk yolunda bazı maçlarda onu sahaya süreceğini belirten Jesus, genç oyuncuyu sürekli 11'de oynatamayacağını yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi! Menajeri takım aramaya başladı bile...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

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5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyordu.

JORGE JESUS: "HER MAÇ OYNATAMAM"

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Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taktiğin dışına çıkılmaması için Arda'nın her maç oynamayacağı öğrenildi. Jorge Jesus'un yönetimle yaptığı toplantıda bu karar çıktı. Arda'yı bazı maçlarda 11 oynatacağı fakat sırf serbest kalmaması için her maçta görev vermek gibi amatör bir davranışı yapmayacağı ifade edildi.

ARDA'NIN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

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Arda'nın menajeri bu haber sonrasında harekete geçti. Olası bir 5 milyon Euro'ya serbest kalma durumunda takım arayışlarına başlayan Arda cephesinin tadı kaçtı. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu için şimdiden sıraya giren onlarca kulüp var.


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