Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Hasan Ali Kaldırım da imzayı atıyor

Caner Erkin’le yılda 10 milyon TL karşılığı 2+1 yıllığına anlaşan Fenerbahçe’nin Hasan Ali Kaldırım’a da 1+1 yıl için 6.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi. Hali hazırda 1.4 milyon Euro’ya oynayan Hasan Ali’nin kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve imzaların atıldığı öğrenildi.

GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Galatasaray’da Saracchi’nin arkasında yedek beklemektense Fenerbahçe’de Caner Erkin’le forma rekabetine girmeyi tercih ettiği bildirildi. Hasan Ali’nin Caner Erkin dönse de ondan forma alacağına inandığı bildirildi. Hasan Ali’nin sözleşme ile ilgili tek ricasının 1+1 değil 2+1 yıllık olmasını istediği gelen bilgiler arasında.