SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Hasan Ali Kaldırım da imzayı atıyor

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Hasan Ali Kaldırım da imzayı atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sol bek konusunda Caner Erkin'den sonra sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile de anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Hasan Ali Kaldırım da imzayı atıyor

Caner Erkin’le yılda 10 milyon TL karşılığı 2+1 yıllığına anlaşan Fenerbahçe’nin Hasan Ali Kaldırım’a da 1+1 yıl için 6.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi. Hali hazırda 1.4 milyon Euro’ya oynayan Hasan Ali’nin kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve imzaların atıldığı öğrenildi.

GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Galatasaray’da Saracchi’nin arkasında yedek beklemektense Fenerbahçe’de Caner Erkin’le forma rekabetine girmeyi tercih ettiği bildirildi. Hasan Ali’nin Caner Erkin dönse de ondan forma alacağına inandığı bildirildi. Hasan Ali’nin sözleşme ile ilgili tek ricasının 1+1 değil 2+1 yıllık olmasını istediği gelen bilgiler arasında.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Acun Ilıcalı ilk transferi açıkladı! Survivor'dan tanıdık isim...

Acun Ilıcalı ilk transferi açıkladı! Survivor'dan tanıdık isim...

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

G.Saray'da bir ayrılık daha!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hasan ali kaldırım ve 2+1 mi saçmalamayın belden yukarı orta açamayan hasan ali mi 2+ 1 istemiş yapmayın yeminle futboldan soğuttunuz artık saçma transferlerle
topla fener topla,,,bastonla oynarlar artık.....
ali koç aziz yıldırım kadar iyi bir fenerbahçeli değilsin ama ondan daha zengin olduğum bi gerçek, zaten zengin olduğun için istedi bu taraftar seni, kulübe hibe ettiğin paralarla saçma sapan transferler yapıp limitini doldurma, bu sene son sansin sakin unutma..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra Hasan Ali Kaldırım da imzayı atıyor

Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor

Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Mesut Özil'den F.Bahçe'ye transfer cevabı!

Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor

Fenerbahçe'den giden ihya oluyor

Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor

Ahmet Çakar'dan olay sözler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.