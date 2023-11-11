Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Gelen haber sonrası taraftar öfkelendi

Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder'in forma giyememesi eleştirilmeye başladı.

YALNIZCA 140 DAKİKA OYNADI

Türk futbolunun en pahalı transferleri arasında giren Cengiz Ünder, yalnızca 6 karşılaşmada forma giyebildi. Bu 6 karşılaşmanın sadece 3'ünde 11'de çıkan Cengiz Ünder 140 dakika sahada kalabildi.

SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Cengiz, sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından şanssız bir şekilde adele ağrısı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadı.

LİGİN İKİNCİ YARISI İDDİASI

Cengiz Ünder'in tam performansla geri dönmesinin ikinci yarıyı bulabileceği haberinin gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar bir hayli öfkelendi.





