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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Gelen haber sonrası taraftar öfkelendi

11.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon euro bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder takımda süre bulamıyor. Birçok maçı geride bırakan sarı-lacivertlilerde yalnızca 140 dakika oynayabilen milli oyuncu için tehlike çanları çalmaya başladı. Cengiz Ünder'den son gelen haber ise taraftarın sinirlerini bir hayli bozdu.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder'in forma giyememesi eleştirilmeye başladı.

YALNIZCA 140 DAKİKA OYNADI

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Türk futbolunun en pahalı transferleri arasında giren Cengiz Ünder, yalnızca 6 karşılaşmada forma giyebildi. Bu 6 karşılaşmanın sadece 3'ünde 11'de çıkan Cengiz Ünder 140 dakika sahada kalabildi.

SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

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Cengiz, sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından şanssız bir şekilde adele ağrısı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadı.

LİGİN İKİNCİ YARISI İDDİASI

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Cengiz Ünder'in tam performansla geri dönmesinin ikinci yarıyı bulabileceği haberinin gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar bir hayli öfkelendi.

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Cengiz Ünder fenerbahçe sezon 15 milyon euro
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