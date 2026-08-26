Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için transfer piyasasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Trendyol 1. Lig temsilcisi Çorum FK, milli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi.

MAAŞININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KARŞILAMAYA HAZIRLAR

Çorum FK yönetiminin, Fenerbahçe ile resmi temas kurarak Cengiz Ünder'in transfer şartları hakkında bilgi talep ettiği bildirildi. İki kulüp arasında görüşmeler başlarken, Çorum temsilcisinin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu ve transferi bitirmek adına şartları zorladığı kaydedildi.

15 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ, İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Ağustos 2023'te Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Cengiz Ünder, ilk sezonunda 24 Süper Lig maçında 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Ancak sonraki süreçte forma şansı azalan tecrübeli oyuncu, sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

Şubat 2025'te MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu, 2025-26 sezonunu ise Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.