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Fenerbahçe'de Cenk Tosun depremi! Devre arasında ayrılmayı kafasına koydu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 11:21
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'un kariyeri istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan ve iyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan Cenk Tosun takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun depremi! Devre arasında ayrılmayı kafasına koydu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ise mevcut sistemi bozmak istemiyor.

CENK TOSUN GİTMEK İSTİYOR

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Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun'un olası ayrılığı sonrası yedek bir forvet daha alacak.
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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun fenerbahçe
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