Fenerbahçe'de Cenk Tosun depremi! Devre arasında ayrılmayı kafasına koydu

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ise mevcut sistemi bozmak istemiyor.

CENK TOSUN GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun'un olası ayrılığı sonrası yedek bir forvet daha alacak.

.