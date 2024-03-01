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Fenerbahçe'de ceza sistemi devreye giriyor! Samandıra'da sıkıyönetim ilan edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 11:43
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Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıplarının ardından yeni kurallar devreye giriyor. Sezon sonuna kadar takım içinde disiplinden taviz vermek istemeyen sarı-lacivertlilerde yeni ceza uygulamaları devreye girebilir.

Fenerbahçe'de ceza sistemi devreye giriyor! Samandıra'da sıkıyönetim ilan edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne yenilip elenen Fenerbahçe'de sıkıyönetim ilan edildi. Süper Lig'de benzer bir kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler tedbir almaya hazırlanıyor.

ÖZEL KONUŞMALAR YAPILIYOR

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İsmail Kartal'ın oyuncularından verim almak için ekstra çalıştığı ve birebir sohbetler ettiği öğrenildi. Rakipleri video analizlerle oyuncularına teker teker anlatan Kartal, motivasyon konuşmaları da yapıyor.

CEZALAR GELEBİLİR

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Futbolculardan uyku düzenlerine ve beslenmelerine de dikkat etmeleri ve yorgun olmamaları konusunda yönetimden uyarı geldi. Bu hususlara dikkat etmeyen ve konsantrasyonları düşük olan oyuncular uyarılacak. Aynı tarzda devam eden oyunculara da ceza uygulamaları devreye girecek.

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