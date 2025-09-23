Fenerbahçe'de çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu! ''Göreceğiz'' yanıtına cevap verdi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de yeni Başkan Sadettin Saran Samandıra’da oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelirken, kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘‘YAPTIĞI BİR AÇIKLAMA VARMIŞ GALİBA…’’

Sadettin Saran, "İrfan Can konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa karşılaşmanın ardından stat çıkışında Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a, Beyaz TV tarafından, "Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?" sorusu yöneltildi.

İrfan Can Eğribayat ise bu soruya tek kelimelik bir cevap vererek, "Göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.