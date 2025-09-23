SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu! ''Göreceğiz'' yanıtına cevap verdi...

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Saran, başkan seçildiği gün Kasımpaşa maçının ardından ‘Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?’ sorusuna ‘göreceğiz’ devamını veren İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu! ''Göreceğiz'' yanıtına cevap verdi...
Burak Kavuncu
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de yeni Başkan Sadettin Saran Samandıra’da oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelirken, kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘‘YAPTIĞI BİR AÇIKLAMA VARMIŞ GALİBA…’’

Fenerbahçe de çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu! Göreceğiz yanıtına cevap verdi... 1

Sadettin Saran, "İrfan Can konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe de çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu! Göreceğiz yanıtına cevap verdi... 2

Kasımpaşa karşılaşmanın ardından stat çıkışında Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a, Beyaz TV tarafından, "Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?" sorusu yöneltildi.

İrfan Can Eğribayat ise bu soruya tek kelimelik bir cevap vererek, "Göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anlaşma imza aşamasında! 100 milyon euro...Anlaşma imza aşamasında! 100 milyon euro...
Galatasaray'dan kadın voleybolda bomba transferGalatasaray'dan kadın voleybolda bomba transfer
Anahtar Kelimeler:
seçim İrfan Can Eğribayat Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.