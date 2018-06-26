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Fenerbahçe'de Cocu basının karşısına çıkıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Cocu için 27 Haziran Çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'de Cocu basının karşısına çıkıyor

Fenerbahçe'de 3 yıllık anlaşmaya varılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu için yarın imza töreni düzenlenecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cocu'nun imza töreninin 27 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleştirileceği bildirildi. Törenin Ülker Stadı'nda bulunan 1907 Tribünü'nde düzenleneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig

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