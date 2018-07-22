Fenerbahçe'de Cocu, Josef de Souza kararını verdi

Ancak teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.

Bunun üzerine Fener yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. (TAKVİM)

