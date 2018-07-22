Fenerbahçe'de Cocu, Josef de Souza kararını verdi

Ancak teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.
Bunun üzerine Fener yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.
Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. (TAKVİM)
Sevinçten kabusa!
Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı
En seksi transfer!
Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!
Al Hilal'in Beşiktaş'tan Negredo ile ilgilendiği iddia edildi!
İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı
Beşiktaş Fabri transferi için Fulham'dan 6 milyon euro kazanacak!
Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum