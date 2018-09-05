Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Son olarak Swansea'yi çalıştıran Carlos Carvalhal'ın Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığı, 52 yaşındaki çalıştırıcının F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüştüğü iddia edildi. Sports TV'de yayımlanan programda Portekiz takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri incelenirken, yorumculardan Pedro Sousa, aldığı bir duyumu paylaştı.

Sousa, "Türkiye ile ilgili bir de dedikodu paylaşayım. Carvalhal en son İstanbul'a gittiğinde, Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle görüşmüş. Sportif direktör, hem Türkiye'yi tanıdığı hem de Premier Lig tecrübesi olduğu için Carvalhal'ı takımın başına geçirmek istiyormuş" diye konuştu.

COCU'NUN TAZMİNATI HESAPLANDI

Fenerbahçe, ligde üst üste üç yenilgi alıp 13'üncü sıraya demirlerken, Phillip Cocu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı. Yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcının şimdilik arkasında ama görevde kalacağının garantisi yok.Kötü sonuçların gelmeye devam etmesi halinde istifa edebileceği de konuşulan Cocu için kulislerde, "En fazla iki maç kredisi var" yorumları yapılıyor. Cocu, ülkesi Hollanda'da da gündemi fazlasıyla meşgul ederken, görevine son verilmesi halinde bunun F.Bahçe'ye 7.5 milyon euro'ya mal olacağı bildirildi.