Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Son olarak Swansea'yi çalıştıran Carlos Carvalhal'ın Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığı, 52 yaşındaki çalıştırıcının F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüştüğü iddia edildi. Sports TV'de yayımlanan programda Portekiz takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri incelenirken, yorumculardan Pedro Sousa, aldığı bir duyumu paylaştı.
Sousa, "Türkiye ile ilgili bir de dedikodu paylaşayım. Carvalhal en son İstanbul'a gittiğinde, Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle görüşmüş. Sportif direktör, hem Türkiye'yi tanıdığı hem de Premier Lig tecrübesi olduğu için Carvalhal'ı takımın başına geçirmek istiyormuş" diye konuştu.
COCU'NUN TAZMİNATI HESAPLANDI
Fenerbahçe, ligde üst üste üç yenilgi alıp 13'üncü sıraya demirlerken, Phillip Cocu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı. Yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcının şimdilik arkasında ama görevde kalacağının garantisi yok.Kötü sonuçların gelmeye devam etmesi halinde istifa edebileceği de konuşulan Cocu için kulislerde, "En fazla iki maç kredisi var" yorumları yapılıyor. Cocu, ülkesi Hollanda'da da gündemi fazlasıyla meşgul ederken, görevine son verilmesi halinde bunun F.Bahçe'ye 7.5 milyon euro'ya mal olacağı bildirildi.
PSV'DEKİNİN 5 KATINI ALIYOR
Eindhoven Dagblad gazetesinden Rik Elferink, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme ve geleceği hakkında ilginç detaylar sundu. İşte Elferink'in aktardıkları: "Phillip, Fenerbahçe'de PSV'den kazandığının 5 katını kazanıyor. İstifa ederse; ki bence etmez, 3 ayda bile 1 yılda PSV'de kazanacağından daha çok parayla Hollanda'ya dönecek. Fenerbahçe kovar mı? Onu da sanmam. Çünkü hiç bir kulüp, eğer İnter değilse (Frank De Boer'i 3 ayda kovmuştu) 3 aylık teknik direktörüne 7.5 milyon euro verip kovmaz."
KREDİSİNİ İYİCE TÜKETTİ
Fenerbahçe'nin iki kez öne geçtiği Kayserispor maçını çok kötü bir futbolla kaybetmesi, PSV'ye 5 yılda 3 şampiyonluk yaşatan Cocu'ya olan güvenleri sarstı. Hollandalı çalıştırıcıya taraftarın inancı da iyice azaldı.
'ANDERLECHT MAÇINDA OLMAYABİLİR'
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Anderlecht, Phillip Cocu'nun durumunu yakından takip ediyor. Belçika basınında ise kredisini tüketme noktasına getiren sarı-lacivertli hocanın Avrupa Ligi'nde 25 Ekim'de oynanacak 3. hafta maçında takımının başında olup olmayacağı tartışılıyor.
Yapılan yorumlarda, "Cocu'nun Anderlecht'in Fenerbahçe ile yapacağı maçta takımının başında olmaması ihtimali yüksek..."
"Fenerbahçe ile mutlu bir birliktelik sürdüremiyor. Ayrılığına dair birçok konu gündemde" ifadeleri kullanıldı." (FOTOMAÇ)
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