Fenerbahçe'de değişimin ayak sesleri geldi! Başkan Sadettin Saran bir geldi pir geldi... Bir departmanı tamamen değiştiriyor

Fenerbahçe’de Sadettin Saran yönetimi bir geldi bir geldi. Son 24 saat içerisinde bir çok departmanda yaşanan değişimden scout ekibi de nasibini aldı. Sarı lacivertlilerde scouting yapılanması yeniden inşa edilecek ve ekip baştan oluşturulacak.

Fenerbahçe’de son 24 saatte yaşananlar Başkan Sadettin Saran’ın yönetime resmen neşter vurduğunu gösteriyor. Sarı lacivertlilerde son 24 saatte gerçekleşen değişimlerden scout departman da nasibini aldı. Kulüp içindeki yanlışları tek tek inceleyip, irdeleyen Başkan Saran değişimi resmen başlattı…

‘‘YENİDEN İNŞA EDİLECEK!’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 'Scout Ekibi' ile toplantı yaptı ve bugüne kadarki çalışmaların raporunu istedi. Toplantı sonunda alınan karara göre, Scouting yapılanması yeniden inşa edilecek ve ekip baştan oluşturulacak.

YETERSİZ RAPORUNA RAĞMEN GERİ ALINMIŞ!

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Yapılan araştırmalar sonucunda, Fenerbahçe Akademisi’nden 'yetersiz' raporu verilerek görevine son verilen bazı scoutların, bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği tespit edildi!’’ ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM BAŞLADI BİR KERE

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran’ın kulüp içerisinde yaşanan huzursuzluğu gidermek adına çözüm arayışlarına resmen başladığı belirtildi. Saran son 24 saatte ilk olarak, İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yollarını ayırdı. Ardından Diyetisyen Cenk Özyılmaz’ı kulüpten gönderdi. Takım içindeki sıkıntıların kaynağı olarak gördüğü İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u da kadro dışı bırakan başkan, son olarak da scouting yapılanmasının yeniden inşa edilmesine karar verdi. Son 24 saate yaşanan bu değişimler düşünülünce farklı gelişmelerin daha olabileceği de gelen bilgiler arasında.

