Fenerbahçe'de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir!

Beşiktaş derbisinde sergilediği üstün performansla alkış toplayan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz ekiplerinin tribünden izlediği milli futbolcu için olumlu raporlar hazırlanırken, sarı-lacivertliler yıldız oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe formasıyla son haftalarda yükselen bir performans grafiği çizen İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisindeki oyunuyla adeta göz doldurdu.

Takımının 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada gol kilidini açan ve 3-2'lik galibiyetin mimarlarından olan Yüksek, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İNGİLİZLER YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir! 1

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da yakından izlendi. İngiltere’den gelen scoutlar, karşılaşmayı tribünden takip etti. İngiliz kulüplerinin temsilcileri maç sonunda İsmail Yüksek hakkında olumlu rapor hazırladı. Bu raporun, oyuncunun potansiyel transfer listelerinde üst sıralara yükselmesini sağladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir! 2

Avrupa ekiplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe cephesi, İsmail Yüksek konusunda net bir tavır sergiliyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim, takımın orta saha dengesinde kilit rol oynayan genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor.

TAKİP SÜRECEK

Fenerbahçe de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir! 3

Scout ekiplerinin İsmail Yüksek’i yalnızca derbide değil, sezonun geri kalanında da izlemeye devam edeceği belirtiliyor. Avrupa kulüplerinin radarında olan başarılı futbolcunun performansı, özellikle Premier Lig takımları tarafından yakından takip edilecek.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir! 4

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon sarı-lacivertli forma altında 14 maçta görev aldı. Toplam 972 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
