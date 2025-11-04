Fenerbahçe'de derbi sonrası olanlar oldu! Canlı izlediler hayran kaldılar... Her an teklif gelebilir!

Fenerbahçe formasıyla son haftalarda yükselen bir performans grafiği çizen İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisindeki oyunuyla adeta göz doldurdu.

Takımının 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada gol kilidini açan ve 3-2'lik galibiyetin mimarlarından olan Yüksek, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İNGİLİZLER YERİNDE TAKİP ETTİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da yakından izlendi. İngiltere’den gelen scoutlar, karşılaşmayı tribünden takip etti. İngiliz kulüplerinin temsilcileri maç sonunda İsmail Yüksek hakkında olumlu rapor hazırladı. Bu raporun, oyuncunun potansiyel transfer listelerinde üst sıralara yükselmesini sağladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KALMASINI İSTİYOR

Avrupa ekiplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe cephesi, İsmail Yüksek konusunda net bir tavır sergiliyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim, takımın orta saha dengesinde kilit rol oynayan genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor.

TAKİP SÜRECEK

Scout ekiplerinin İsmail Yüksek’i yalnızca derbide değil, sezonun geri kalanında da izlemeye devam edeceği belirtiliyor. Avrupa kulüplerinin radarında olan başarılı futbolcunun performansı, özellikle Premier Lig takımları tarafından yakından takip edilecek.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon sarı-lacivertli forma altında 14 maçta görev aldı. Toplam 972 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.