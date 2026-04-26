Fenerbahçe'de derbiye saatler kala Asensio gelişmesi!

Fenerbahçe’de dev derbi öncesi heyecan dozunu artıran bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio, yaşadığı sakatlık sürecini tamamen atlatarak Galatasaray maçı kafilesine dahil edildi.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ: DEV DERBİDE KADRODA!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun taktik planlarında kilit bir rol oynayan ancak bir süredir sahalardan uzak kalan Asensio, sağlık heyetinden gelen onayın ardından idmanlardaki hırslı görüntüsüyle formayı kaptı. İspanyol hücumcunun derbi kadrosuna dahil edilmesi, şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan sarı-lacivertli camiada büyük sevinç yarattı.

TEDESCO’NUN "JOKER" HAMLESİ

Maçın gidişatına göre oyunun ikinci yarısında süre alması beklenen Asensio, tecrübesi ve uzaktan şutlarıyla Tedesco'nun hücum hattındaki en önemli opsiyonlarından biri olacak. Özellikle orta sahadaki Guendouzi ve Kanté'nin kuracağı baskıyı, hücumda bitiricilikle taçlandırması beklenen yıldız oyuncunun maçın kaderini değiştirebileceği konuşuluyor.