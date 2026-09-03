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Fenerbahçe'de dev ayrılık resmileşti! Anderson Talisca, Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı ve kadro yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'de dev ayrılık resmileşti! Anderson Talisca, Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiği içerisinde olan Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hücum oyuncusu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya vararak takıma veda etti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcu ile yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşmeyi feshetti. Fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından tecrübeli futbolcu, samimi bir atmosferde takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'dan ayrıldı.

AL-JAZIRA İLE 2 YILLIK İMZA

Ayrılığın hemen ardından BAE'ye giden 32 yaşındaki Sambacı, yeni kulübünde sağlık kontrollerinden geçti. Al-Jazira yönetimi, tecrübeli yıldızı kendilerine bağlayan 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalattıklarını kamuoyuna duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
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