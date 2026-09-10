Fenerbahçe'de dev maç öncesi Romelu Lukaku detayı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, Fenerbahçe'nin sahasında İtalyan devi Roma'yı ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi gözler Romelu Lukaku'ya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin hücum yollarındaki en büyük kozu olan yeni transferi, devler arenasında forma şansı bulması durumunda eski takımına rakip olacak.

ROMA FORMASIYLA 21 GOL ATMIŞTI

Bilindiği üzere 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Roma formasıyla mücadele etmişti. Belçikalı yıldız, Çizme ekibiyle geçirdiği bir sezonda tüm kulvarlarda çıktığı toplam 47 resmi karşılaşmada 21 gol ve 4 asistlik çarpıcı bir performansa imza atmıştı.

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmaya hazırlanan Lukaku'nun, kariyerinde önemli bir yer tutan eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği spor kamuoyu tarafından şimdiden merakla bekleniyor.