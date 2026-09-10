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Fenerbahçe'de dev maç öncesi Romelu Lukaku detayı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinde görev alması halinde eski takımına karşı forma giyecek. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, İtalyan ekibinde iz bırakan bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de dev maç öncesi Romelu Lukaku detayı!
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, Fenerbahçe'nin sahasında İtalyan devi Roma'yı ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi gözler Romelu Lukaku'ya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin hücum yollarındaki en büyük kozu olan yeni transferi, devler arenasında forma şansı bulması durumunda eski takımına rakip olacak.

ROMA FORMASIYLA 21 GOL ATMIŞTI

Bilindiği üzere 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Roma formasıyla mücadele etmişti. Belçikalı yıldız, Çizme ekibiyle geçirdiği bir sezonda tüm kulvarlarda çıktığı toplam 47 resmi karşılaşmada 21 gol ve 4 asistlik çarpıcı bir performansa imza atmıştı.

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmaya hazırlanan Lukaku'nun, kariyerinde önemli bir yer tutan eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği spor kamuoyu tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

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Romelu Lukaku fenerbahçe
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