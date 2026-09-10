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Nihat Kahveci canlı yayında isyan etti! "Eğer kör değilsem..."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın ilk yarıdaki oyununu överken; Leroy Sane'ye, kırılgan yapıya ve maçın Norveçli hakemine çok sert eleştirilerde bulundu.

Nihat Kahveci canlı yayında isyan etti! "Eğer kör değilsem..."
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın tartışmalı anlarına ve teknik direktör Okan Buruk'un hamlelerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNANABİLECEK EN İYİ İLK YARI"

Nihat Kahveci canlı yayında isyan etti! "Eğer kör değilsem..." 1

Galatasaray'ın maça eksiklerine rağmen muazzam başladığını belirten Kahveci, ilk 45 dakikalık bölümü şu sözlerle övdü:

"Portekiz'e gidiyorsun, dört buçuk saat uçuyorsun. Osimhen yok, Lemina yok, Singo zaten hiç yok. Abdülkerim oynamıyor ama Jakobs ile maça süper çıkıyorsun. Sporting deplasmanındasın... Rakip bir buçuk kere geliyor, bir gol atıyor. Onun dışında rakibe pozisyon vermiyorsun. Bana göre bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında oynanabilecek en iyi 45 dakikayı oynuyorsun."

SANE VE "DAĞILMA" ELEŞTİRİSİ

Nihat Kahveci canlı yayında isyan etti! "Eğer kör değilsem..." 2

Sarı-kırmızılıların ikinci yarıdaki kırılgan görüntüsünü ve Leroy Sane'nin performansını eleştiren tecrübeli yorumcu, takımın geri dönüş refleksini sorguladı:

"Leroy Sane'nin 37. dakikada net pozisyonu var. Kaleyi bul orada, o gol olsa iş değişecek. Okan Buruk'un devre arasında Sane'yi neden çıkarmadığı tartışılması gereken bir konu. Okan Buruk'un hakemle ilgili sözlerine katılıyorum ama 'Ne oynadınız?' diye sorarım. Niye gol yendiğinde dağılıyorsunuz? Geçen sene Frankfurt maçında da oldu. İkinci yarı takım dağıldı."

"EĞER KÖR DEĞİLSEM..."

Nihat Kahveci canlı yayında isyan etti! "Eğer kör değilsem..." 3

Karşılaşmanın hakemine ve verilen penaltı kararına adeta ateş püsküren Nihat Kahveci, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Maçın 3-1 bitmesi normal; çünkü Sporting, Norveçli bir hakem transfer edeceğini nereden bilsin? İkinci yarıda adeta 12 kişiyle oynadılar. Hiç kimse kusura bakmasın, böyle penaltı olur mu ya? Şu renkleri bir kenara bırakalım... Neresi penaltı abi? Uğurcan dokundu mu? Jakobs dokundu mu? Bana göre Jakobs topa dokunuyor, Suárez ise Jakobs'un alt adalesine vuruyor. Eğer kör değilsem, gözlerimde bir sıkıntı yoksa —ki 47 yaşındayım— benim gördüğüme göre böyle penaltı olmaz!"

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Nihat Kahveci galatasaray
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