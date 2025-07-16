Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 6 isimle yollar ayrılabilir... Kasa dolup taşacak, tam 65 milyon Euro!

Şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda, sarı-lacivertliler bazı oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

DEV OPERASYON

Geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak sakatlık sonrası beklentileri karşılayamayan Diego Carlos, listenin başında yer alıyor. Tecrübeli stoperin yanı sıra Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigio Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesine eklendi.

65 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetimi, bu 6 oyuncunun satışından en az 65 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, kadroyu güçlendirmek için bu gelirle yeni isimlere yönelecek.