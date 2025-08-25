Fenerbahçe'de Devin Özek Baumgartner için nabız yoklamaya gidiyor! Yıldız isim ile bu hafta bir görüşme planlanıyor...

Fenerbahçe transferde rotasını Almanya’ya kırdı. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho’nun raporuna göre transferde stratejisini belirledi. Orta saha ve hücum bölgesinin çeşitli bölgelerinde oynayabilen Baumgartner için resmi girişimler başladı.

DEVIN OZEK YÖNETİYOR SÜRECİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, transfer sürecini yerinde yürütmek üzere bu hafta Almanya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Özek’in yıldız oyuncu için Leipzig kulübüne reddedemeyeceği bir teklif yaparak oyuncuyu İstanbul’a getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ OLMASI AVANTAJ!

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Baumgartner, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. On numaranın yanı sıra kanatlarda, ikinci forvet rolünde ve derin oyun kurucu olarak da forma giyebilen yıldız oyuncu Mourinho’nun tam bir jokeri olması bekleniyor.

ASENSIO YERİNE DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Transfer sezonunun başından beri Asensio’ya sarı lacivertli formayı giydirmek isteyen Fenerbahçe, o bölgede de oynaması sebebiyle Baumgartner transferine büyük önem veriyor. Özellikle rakip savunma arkasına attığı hızlı ve isabetli paslarla ön plana çıkan Baumgartner, oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle fark yaratıyor.