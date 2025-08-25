SPOR

Fenerbahçe'de Devin Özek Baumgartner için nabız yoklamaya gidiyor! Yıldız isim ile bu hafta bir görüşme planlanıyor...

Fenerbahçe’nin transfer gündemine Avusturya milli takımının önemli isimlerinden Christoph Baumgartner girdi. Yıldız orta saha oyuncusu için sarı lacivertlileri temsilen Sportif Direktörü Devin Özek’in resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Burak Kavuncu
Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner

AVU Avusturya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: RB Leipzig
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe transferde rotasını Almanya’ya kırdı. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho’nun raporuna göre transferde stratejisini belirledi. Orta saha ve hücum bölgesinin çeşitli bölgelerinde oynayabilen Baumgartner için resmi girişimler başladı.

DEVIN OZEK YÖNETİYOR SÜRECİ

Fenerbahçe de Devin Özek Baumgartner için nabız yoklamaya gidiyor! Yıldız isim ile bu hafta bir görüşme planlanıyor...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, transfer sürecini yerinde yürütmek üzere bu hafta Almanya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Özek’in yıldız oyuncu için Leipzig kulübüne reddedemeyeceği bir teklif yaparak oyuncuyu İstanbul’a getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ OLMASI AVANTAJ!

Fenerbahçe de Devin Özek Baumgartner için nabız yoklamaya gidiyor! Yıldız isim ile bu hafta bir görüşme planlanıyor...

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Baumgartner, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. On numaranın yanı sıra kanatlarda, ikinci forvet rolünde ve derin oyun kurucu olarak da forma giyebilen yıldız oyuncu Mourinho’nun tam bir jokeri olması bekleniyor.

ASENSIO YERİNE DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe de Devin Özek Baumgartner için nabız yoklamaya gidiyor! Yıldız isim ile bu hafta bir görüşme planlanıyor...

Transfer sezonunun başından beri Asensio’ya sarı lacivertli formayı giydirmek isteyen Fenerbahçe, o bölgede de oynaması sebebiyle Baumgartner transferine büyük önem veriyor. Özellikle rakip savunma arkasına attığı hızlı ve isabetli paslarla ön plana çıkan Baumgartner, oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle fark yaratıyor.

